AIR France-KLM Aktie

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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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13.07.2026 10:24:38

EU stärkt Rechte: Entschädigung für Fluggäste wird einfacher

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei verspäteten oder gestrichenen Flügen sollen Reisende in der EU künftig leichter ihre Rechte geltend machen können. Dafür gaben die EU-Länder in Brüssel das finale grüne Licht. Die Regeln sind voraussichtlich ab Mitte 2027 verbindlich./wea/DP/mis

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