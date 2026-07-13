EU stärkt Rechte: Entschädigung für Fluggäste wird einfacher

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei verspäteten oder gestrichenen Flügen sollen Reisende in der EU künftig leichter ihre Rechte geltend machen können. Dafür gaben die EU-Länder in Brüssel das finale grüne Licht. Die Regeln sind voraussichtlich ab Mitte 2027 verbindlich./wea/DP/mis