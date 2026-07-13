AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
13.07.2026 10:24:38
EU stärkt Rechte: Entschädigung für Fluggäste wird einfacher
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei verspäteten oder gestrichenen Flügen sollen Reisende in der EU künftig leichter ihre Rechte geltend machen können. Dafür gaben die EU-Länder in Brüssel das finale grüne Licht. Die Regeln sind voraussichtlich ab Mitte 2027 verbindlich./wea/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
25.05.26
|Nahost-Entspannung lässt Anleger zugreifen: Aktien von SAFRAN und Air France-KLM fester (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Air France-KLM-Aktie steigt: Trotz Milliardenkosten durch Kerosin im Plus - Markt setzt auf Erholung (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Air France-KLM-Aktie klettert deutlich: Gewinn zieht überraschend an - Fokus auf teurere Tickets (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco (Financial Times)
|
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.02.26