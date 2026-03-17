Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
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17.03.2026 11:39:20
EU states must provide proper ID for transgender citizens
The EU's top court on Thursday said the bloc's countries must provide trans citizens IDs reflecting their "lived gender." The case was referred to the ECJ by Bulgaria, which sought clarity on the issue.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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