Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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19.06.2026 00:39:19
EU summit: Leaders discuss Ukraine, global issues
European Union leaders agreed to extend sanctions against Russia for 12 months. Meeting in Brussels, the leaders are also set to address the bloc's next long-term budget and global economic challenges. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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