Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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18.06.2026 18:16:19
EU summit: Leaders to discuss Ukraine, global issues
European Union leaders are gathering in Brussels for a two-day summit. The meeting is expected to focus on supporting Ukraine, the EU’s next long-term budget, and addressing global economic challenges. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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