Chemed Aktie
WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032
|
30.10.2025 14:40:22
EULAV Asset Management Unloads $13 Million of Chemed (NYSE: CHE) Stock: Should Investors Sell Too?
On October 28, 2025, EULAV Asset Management reported selling 28,313 shares of Chemed (NYSE:CHE) in Q3 2025, an estimated $12.82 million trade based on the average price during Q3 2025.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 28, 2025, EULAV Asset Management reduced its position in Chemed by 28,313 shares in Q3 2025. The estimated value of shares sold was $12.82 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
