Chemed Aktie

Chemed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 14:40:22

EULAV Asset Management Unloads $13 Million of Chemed (NYSE: CHE) Stock: Should Investors Sell Too?

On October 28, 2025, EULAV Asset Management reported selling 28,313 shares of Chemed (NYSE:CHE) in Q3 2025, an estimated $12.82 million trade based on the average price during Q3 2025.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 28, 2025, EULAV Asset Management reduced its position in Chemed by 28,313 shares in Q3 2025. The estimated value of shares sold was $12.82 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chemed Corp.mehr Nachrichten