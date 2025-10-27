Ausblick: Chemed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chemed wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,37 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chemed noch 5,00 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Chemed in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 626,0 Millionen USD im Vergleich zu 606,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,89 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,55 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at