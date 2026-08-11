11.08.2026 08:12:43

EUREX/Abwärtstrend im Bund-Future hält an

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im Verlauf leicht nach unten. Der September-Kontrakt verliert 8 Ticks auf 124,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,53 Prozent und das Tagestief bei 124,40 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.357 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 5 Ticks auf 113,91 Prozent. Der Abwärtstrend im Bund Future hält an, nachdem die Notierungen beim Öl jüngst stiegen.

Der Bund-Future durchbrach zum Wochenstart den 21-Tage-Durchschnitt bei 124,81 Prozentnachhaltig. Für die Marktstrategen der Helaba rücken mit Unterschreiten dieser Marke die Juli-Tiefs bei 124,03/12 Prozent ins Bewusstsein der Akteure. Das Indikatorenbild sei uneinheitlich, trübe sich aber ein. Die Frage, ob die Erholung nach der Schwäche im Juli bereits als abgeschlossen anzusehen ist, bleibe noch offen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)

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