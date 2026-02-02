EUREX/Bund-Future gesucht

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Montag um 13 Ticks auf 128,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,32 Prozent und das Tagestief bei 128,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.310 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 28 Ticks auf 109,96 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 116,63 Prozent.

