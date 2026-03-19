EUREX/Bund-Future gibt leicht nach

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 9.18 Uhr 14 Ticks auf 125,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,97 Prozent und das -tief bei 125,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 174.128 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 10 Ticks auf 110 Prozent - der Bobl-Future büßt 15 Ticks auf 115,87 Prozent ein.

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March 19, 2026 04:20 ET (08:20 GMT)