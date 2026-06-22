EUREX/Bund-Future im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am ganz frühen Montag um 1 Tick auf 126,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,21 Prozent und das Tagestief bei 126,01 Prozent.

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June 22, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)