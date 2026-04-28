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28.04.2026 06:22:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im Frühhandel am Dienstag -11 Ticks auf 125,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,36 Prozent und das Tagestief bei 125,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.260 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)
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