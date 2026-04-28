EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im Frühhandel am Dienstag -11 Ticks auf 125,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,36 Prozent und das Tagestief bei 125,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.260 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)