EUREX/Bund-Future im Frühhandel fest

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Freitag um 79 Ticks auf 125,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,03 Prozent und das Tagestief bei 125,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.869 Kontrakte.

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June 11, 2026 23:39 ET (03:39 GMT)