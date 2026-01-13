EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 2 Ticks höher bei 128,1 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,16, das -tief bei 128,1 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.918 Kontrakte.

January 13, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)