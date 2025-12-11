|
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 10 Ticks höher bei 127,68 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,77, das -tief bei 127,6 Prozent. Umgesetzt wurden 10.285 Kontrakte.
