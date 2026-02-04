|
04.02.2026 06:04:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 1 Tick höher bei 127,81 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83, das -tief bei 127,76 Prozent. Umgesetzt wurden 3.660 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 04, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.