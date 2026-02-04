04.02.2026 06:04:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 1 Tick höher bei 127,81 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83, das -tief bei 127,76 Prozent. Umgesetzt wurden 3.660 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letzthin im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

