EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 1 Tick höher bei 127,81 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83, das -tief bei 127,76 Prozent. Umgesetzt wurden 3.660 Kontrakte.

February 04, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)