EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 8 Ticks höher bei 128,02 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,07, das -tief bei 127,92 Prozent. Umgesetzt wurden 6.409 Kontrakte.

February 05, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)