05.02.2026 06:04:42

EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 8 Ticks höher bei 128,02 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,07, das -tief bei 127,92 Prozent. Umgesetzt wurden 6.409 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließlich uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street konnten sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

