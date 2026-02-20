EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 13 Ticks höher bei 129,43 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,44, das -tief bei 129,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.808 Kontrakte.

February 20, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)