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22.04.2026 06:16:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 31 Ticks auf 125,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,69 Prozent und das -tief bei 125,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.459 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 38 Ticks auf 108,66 Prozent zu - der Bobl-Future um 19 Ticks auf 115,75 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 22, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)
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