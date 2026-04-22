EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 31 Ticks auf 125,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,69 Prozent und das -tief bei 125,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.459 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 38 Ticks auf 108,66 Prozent zu - der Bobl-Future um 19 Ticks auf 115,75 Prozent.

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April 22, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)