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11.11.2026 06:09:43
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 10 Ticks auf 122,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,63 Prozent und das Tagestief bei 122,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.949 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 10 Ticks auf 106,3 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 113,25 Prozent.
Kontakt: maerkte..de@dowjones.com DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)
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