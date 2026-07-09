EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp im Plus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 4 Ticks auf 125,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,24 Prozent und das -tief bei 125,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.681 Kontrakte.

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July 09, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)