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09.07.2026 06:05:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp im Plus
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 4 Ticks auf 125,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,24 Prozent und das -tief bei 125,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.681 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)
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