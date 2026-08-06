EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp im Plus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 5 Ticks auf 125,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,36 Prozent und das -tief bei 125,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.724 Kontrakte.

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August 05, 2026 23:58 ET (03:58 GMT)