EUREX/Bund-Future im Frühhandel leicht im Plus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.17 Uhr um 9 Ticks auf 124,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,40 Prozent und das -tief bei 124,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.092 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 20 Ticks auf 106,02 Prozent ein - der Bobl-Future 4 Ticks auf 114,94 Prozent.

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May 19, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)