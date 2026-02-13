EUREX/Bund-Future im Frühhandel minimal höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 2 Ticks höher bei 129,06 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,11, das -tief bei 129 Prozent. Umgesetzt wurden 8.532 Kontrakte.

February 13, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)