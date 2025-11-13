EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.35 Uhr 12 Ticks niedriger bei 129,21 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35, das -tief bei 129,2 Prozent. Umgesetzt wurden 22.240 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 02:55 ET (07:55 GMT)