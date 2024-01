EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf knapp im Minus. Der März-Kontrakt verliert 3 Ticks auf 134,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,36 Prozent und das Tagestief bei 134,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.746 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,59 Prozent. Am Mittag steht das Protokoll der EZB-Ratssitzung von Mitte Dezember zur Veröffentlichung an. Dann dürften die Investoren nach Hinweisen über die zukünftige Zinspolitik der EZB suchen. Charttechnisch befindet sich der Bund-Future derweil im intakten Abwärtstrend.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2024 03:04 ET (08:04 GMT)