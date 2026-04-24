24.04.2026 08:41:43

EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp behauptet. Der Juni-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 125,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,38 Prozent und das -tief bei 125,2 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.679 Kontrakte. Der Bobl-Future sinkt um 2 Ticks auf 115,43 Prozent.

Konjunkturdaten spielen derzeit eine nur untergeordnete Rolle, dennoch verweisen Marktstrategen auf das am Vormittag anstehende Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland. Die Unternehmensstimmung dürfte sich im April abgeschwächt haben. Mit den erhöhten Energiepreisen sind auch die Renditen gestiegen und Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren liegen wieder oberhalb der 3-Prozentmarke, zweijährige Papiere bei gut 2,55 Prozent - die Bundkurve hat sich verflacht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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