EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag 56 Ticks niedriger bei 130,2 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,5, das -tief bei 130,18 Prozent. Umgesetzt wurden 26.295 Kontrakte. "Der Bund-Future ist letztlich an der Hürde bei 132,03 gescheitert", heißt es bei der Helaba. Zur Ausbildung eines Abwärtstrends sei es aber noch nicht gekommen. Insofern sollten Marktteilnehmer die Unterstützung in Form des 38,2-Prozent-Retracements bei 129,93 im Blick behalten.

May 12, 2025 02:13 ET (06:13 GMT)