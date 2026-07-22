|
22.07.2026 09:03:41
EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter
DOW JONES--Im Bund-Future setzt sich am Mittwochvormittag die jüngst gesehene Schwächetendenz fort. Dies dürfte zum Teil den hohen Energiepreisen geschuldet sein, die für eine anhaltend hohe Inflation in naher Zukunft sprechen und damit Zinserhöhingsspekulationen schrüen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 124,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,58 Prozent und das Tagestief bei 124,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.387 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 9 Ticks auf 113,81 Prozent.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 03:03 ET (07:03 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.