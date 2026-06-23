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23.06.2026 09:02:40
EUREX/Bund-Future im Verlauf moderat im Plus
DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Dienstagvormittag leicht im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 11 Ticks auf 126,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,63 Prozent und das Tagestief bei 126,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.825 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 115,03 Prozent.
Marktteilnehmer dürften am Vormittag die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor im Blick haben. Ob sie tatsächlich Stimmungsaufhellungen zeigen, sei offen, heißt es bei den Marktstrategen der Helaba.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2026 03:02 ET (07:02 GMT)
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