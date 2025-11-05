05.11.2025 08:45:40

EUREX/Bund-Future kann von Risikoaverion wenig profitieren

DOW JONES--Der Bund-Future kann am Mittwoch im Verlauf von der Risikoaversion kaum profitieren. Da es sich beim Verkauf von Risiko-Assets wie Aktien auch um Liquitätsbeschaffung handelt, werden die freien Mittel allenfalls teilweise in den sicheren Hafen der Anleihen umgeschichtet. Der Dezember-Kontrakt steigt um 9 Ticks auf 129,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,47 Prozent und das -tief bei 129,26 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.615 Kontrakte. Charttechnisch positiv wäre, wenn der Terminkontrakt wieder oberhalb der 21-Tagelinie bei aktuell 129,57 notierte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 118,23 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

