02.12.2025 08:29:44
EUREX/Bund-Future kaum bewegt
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.28 Uhr um 4 Ticks auf 128,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,35 Prozent und das Tagestief bei 128,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 32.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 112,56 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,67 Prozent.
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 02:30 ET (07:30 GMT)
