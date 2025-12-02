EUREX/Bund-Future kaum bewegt

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.28 Uhr um 4 Ticks auf 128,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,35 Prozent und das Tagestief bei 128,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 32.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 112,56 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,67 Prozent.

December 02, 2025 02:30 ET (07:30 GMT)