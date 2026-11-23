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23.11.2026 08:21:41
EUREX/Bund-Future kaum verändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen gegen 8.18 Uhr um 1 Tick auf 122,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,68 Prozent und das Tagestief bei 122,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.012 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert dagegen 14 Ticks auf 106,00 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 113,33 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 23, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)
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