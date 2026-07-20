EUREX/Bund-Future kommt zurück

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im Frühhandel am Montag 39 Ticks auf 124,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,70 Prozent und das Tagestief bei 124,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.381 Kontrakte.

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July 20, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)