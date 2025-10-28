|
28.10.2025 08:10:41
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstag bis 8.05 Uhr 5 Ticks auf 129,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,67 Prozent und das Tagestief bei 129,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.030 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 16 Ticks auf 116,80 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 4 Ticks auf 118,26 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2025 03:10 ET (07:10 GMT)
