25.11.2025 08:03:46
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.01 Uhr 3 Ticks auf 128,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,93 Prozent und das Tagestief bei 128,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.239 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,86 Prozent. Der Bobl-Futures zeigt sich unverändert bei 118 Prozent.
