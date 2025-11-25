EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.01 Uhr 3 Ticks auf 128,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,93 Prozent und das Tagestief bei 128,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.239 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,86 Prozent. Der Bobl-Futures zeigt sich unverändert bei 118 Prozent.

November 25, 2025 02:04 ET (07:04 GMT)