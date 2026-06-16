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16.06.2026 08:11:40
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 8 Ticks auf 126,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,31 Prozent und das Tagestief bei 126,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.411 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)
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