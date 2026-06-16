EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 8 Ticks auf 126,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,31 Prozent und das Tagestief bei 126,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.411 Kontrakte.

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June 16, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)