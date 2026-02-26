|
26.02.2026 08:29:41
EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr um 4 Ticks auf 129,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,69 Prozent und das Tagestief bei 129,57 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.761 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 112,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 117,16 Prozent.
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!