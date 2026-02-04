|
EUREX/Bund-Future mit kleinen Abgaben
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.25 Uhr 8 Ticks auf 127,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das Tagestief bei 127,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.432 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 108,92 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 116,37 Prozent.
