EUREX/Bund-Future mit kleinen Abgaben

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.25 Uhr 8 Ticks auf 127,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das Tagestief bei 127,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.432 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 108,92 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 116,37 Prozent.

February 04, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)