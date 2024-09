EUREX/Bund-Future rutscht ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Vormittagsverlauf im Minus. Mit Blick auf den "Labor Day" in den USA wird mit unterdurchschnittlichen Umsätzen gerechnet. Der September-Kontrakt verliert 18 Ticks auf 133,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,62 Prozent und das Tagestief bei 133,38 Prozent. Umgesetzt wurden 26.435 Kontrakte. Weiter wird fest davon ausgegangen, dass die EZB in der kommenden Woche die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senken wird.

Beim Blick auf die technischen Konstellationen beim Bund-Future konstatieren die Marktstrategen der Helaba, dass die wochenlang geltende Konsolidierungsspanne in der vergangenen Woche nach unten durchbrochen und ein Tief bei 133,50 markiert wurde. Somit habe er ebenfalls das 38,2%-Retracement des Anstiegs bis 136,28 Prozent klar unterschritten. Unterstützung biete die 55-Tagelinie bei 133,00 Prozent, einen ersten Widerstand lokalisieren die Marktstrategen an der 21-Tagelinie bei 134,35.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2024 02:48 ET (06:48 GMT)