EUREX/Bund-Future steigt im Frühhandel

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 34 Ticks auf 124,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,94 Prozent und das Tagestief bei 124,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.435 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 114,12 Prozent.

DJG/thl

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July 31, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)