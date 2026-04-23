23.04.2026 08:28:42

EUREX/Bund-Future unter Druck

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.22 Uhr 41 Ticks auf 125,30 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,42 Prozent und das -tief bei 125,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.369 Kontrakte. Der Buxl-Future sinkt um 38 Ticks auf 108,28 Prozent - der Bobl-Future um 11 Ticks auf 115,53 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)

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