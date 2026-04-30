EUREX/Bund-Future unter Druck

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.33 Uhr 25 Ticks auf 124,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,62 Prozent und das -tief bei 124,40 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.668 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 12 Ticks auf 107,58 Prozent ein - der Bobl-Future 1 Tick auf 114,92 Prozent.

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April 30, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)