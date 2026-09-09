EUREX/Bund-Future unter Druck

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.21 Uhr 87 Ticks auf 121,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,91 Prozent und das Tagestief bei 121,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.166 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 42 Ticks auf 102,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 19 Ticks auf 113,18 Prozent.

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September 09, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)