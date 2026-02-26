EUREX/Bund-Future unverändert

DOW JONES-- Der März-Kontrakt des Bund-Futures notiert am frühen Donnerstag gegen 6.05 Uhr unverändert bei 129,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,69 Prozent und das Tagestief bei 129,57 Prozent. Umgesetzt wurden 5.960 Kontrakte.

February 26, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)