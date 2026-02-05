|
05.02.2026 08:19:40
EUREX/Bund-Future wenig verändert
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstag bis 8.18 Uhr 3 Ticks auf 127,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,07 Prozent und das Tagestief bei 127,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.576 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 4 Ticks auf 109,12 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 116,48 Prozent.
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2026 02:19 ET (07:19 GMT)
