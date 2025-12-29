EUREX/Bund-Future zieht an

DOW JONES--Nachdem der Bund-Future am frühen Montag zeitweise im Minus notierte, handelt er inzwischen höher. Der Datenkalender ist leer, von dieser Seite kommt kein Impuls. Vielmehr dürfte das geringe Handelsvolumen am vorletzten Handelstag des Jahres die Bewegung verstärken. Der März-Kontrakt steigt um 27 Ticks auf 127,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,77 Prozent und das Tagestief bei 127,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 54.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 116,16 Prozent.

December 29, 2025 03:03 ET (08:03 GMT)