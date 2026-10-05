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05.10.2026 06:13:40
EUREX/Bund-Future zieht im Frühhandel an
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Montag um 14 Ticks auf 121,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,32 Prozent und das Tagestief bei 121,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.754 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)
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