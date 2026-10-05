EUREX/Bund-Future zieht im Frühhandel an

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Montag um 14 Ticks auf 121,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,32 Prozent und das Tagestief bei 121,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.754 Kontrakte.

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October 05, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)