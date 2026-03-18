EUREX/DAX-Future baut Gewinne aus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.30 Uhr um 163 auf 23.891 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.936 und das -tief bei 23.705 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.668 Kontrakte.

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March 18, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)