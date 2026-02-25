EUREX/DAX-Future behauptet

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr 3 auf 25.081 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.101 und das Tagestief bei 25.045 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 608 Kontrakte.

February 25, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)