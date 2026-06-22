22.06.2026 08:44:39

EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf knapp ins Plus

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es nach einem schwächeren Start im Vormittagsverlauf nach oben. Positiv werden die Nachrichten von den Verhandlungen zwischen dem Ian und den USA gewertet. Zurückhaltung signalisiert zugleich das noch recht dünne Handelsvolumen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 13 auf 25.211 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.215 und das Tagestief bei 25.110 Punkten. Umgesetzt wurden 568 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX stabil -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag kaum verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen knapp im Plus. In Fernost schlagen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen